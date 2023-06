EA7 Milano, mercato: chi saranno gli italiani a roster?

L’EA7 Emporio Armani Milano sta iniziando a pensare al mercato degli italiani in vista della stagione 2023-2024.

Partiamo da un assunto: anche l’anno prossimo gli italiani a roster saranno 7.

Esterni

Un acquisto già completato ma solo da ufficializzare con comunicato è quello di Guglielmo Caruso da Varese. L’esterno classe 1999 ha dimostrato di poter far molto bene in Serie A e quindi potrebbe essere potenzialmente il backup playmaker in Italia.

Una possibile aggiunta è quella di Darius Thompson, che quasi sicuramente – come anche detto da Gianni Petrucci – giocherà il Mondiale con l’Italia e quindi sarà iscrivibile come italiano nel prossimo campionato. C’è molto interesse intorno a lui a livello europeo dopo una stagione magnifica in EuroLega. Qualora non dovessero arrivare a Thompson, l’EA7 rinnoverà Tommaso Baldasso.

Un capitolo importante per il mercato italiani dell’EA7 Milano è la situazione Stefano Tonut. L’ex MVP della Serie A ha iniziato bene all’Olimpia ma poi, infortuni e scelte tecniche, ne hanno limitato di molto il minutaggio negli ultimi mesi. Per questo Tonut sta pensando di lasciare la Lombardia per andare in una squadra che gli dia più spazio (qualora dovesse uscire, un suo passaggio alla Virtus Bologna sarebbe quasi certo).

Ali

Davide Alviti quasi certamente verrà transato (si parla di Trento per lui) mentre il grande rebus è Gigi Datome. Al momento sembra che Gigione voglia giocare un altro anno in Serie A ma non ha ancora preso una decisione certa al 100%.

Nessun problema invece per Pippo Ricci, che cercherà di vincere il quarto Scudetto di fila della sua carriera, il terzo con Milano dopo quello del 2021 da capitano della Virtus Bologna.

Lunghi

Questo reparto è praticamente completo perché capitan Nicoló Melli vuole vincere il quarto Scudetto con l’Olimpia Milano, mentre Paul Biligha non lascerà l’EA7, un po’ per volontà e un po’ per necessità. Volontà perché Paul piace molto a Ettore Messina, per spirito e qualità. Necessità perché non ci sono centri italiani migliori di lui in giro, solo Achille Polonara è un lungo del livello da EuroLega ma sembra essere promesso sposo del Baskonia.