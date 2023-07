L’Olimpia EA7 Milano si sta guardando intorno per quanto riguarda il ruolo di point guard perché latitano le risposte da Shabazz Napier e le alternative sul mercato europeo non sono tantissime, come riportato da La Prealpina.

L’americano con un lungo passato in NBA preferirebbe continuare la sua carriera negli Stati Uniti per motivi di famiglia ma al momento non ha dato una risposta definitiva e quindi il team meneghino è appeso di fronte a una risposta di Napier. Il problema vero sono le alternativa, che non sono tantissime in Europa, con Darius Thompson che è molto difficile da prendere perché ha un buyout di 600mila euro e Kostas Sloukas alla fine rinnoverà con l’Olympiacos.

Inoltre, bisogna anche da risolvere la “grana” Kevin Pangos, che però potrebbe andare al Valencia insieme al compagno di squadra a Milano e a Barcelona, Brandon Davies. Non sappiamo se in questo caso gli spagnoli pagherebbero un buyout oppure Milano lo lascerà andare senza indennità. Forse la seconda, anzi, molto probabilmente la seconda.

Stiamo a vedere se e quando darà una risposta Shabazz Napier all’Olimpia EA7 Milano e in base a quello come si muoverà il mercato dei lombardi.

