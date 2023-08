EA7 Milano mercato: quale futuro per Pangos e Voigtmann?

Teoricamente l’Olimpia EA7 Milano ha chiuso il roster con l’aggiunta di Nikola Mirotic ma le cose potrebbero cambiare, soprattutto per Kevin Pangos e magari anche per Johannes Voigtmann.

La situazione di Kevin Pangos è abbastanza nota: il matrimonio sta andando avanti per necessità, più che per volontà. L’Olimpia avrebbe puntato su Shabazz Napier se l’americano avesse accettato ma l’ex NBA ha preferito firmare con la Stella Rossa Belgrado, piuttosto che continuare la sua carriera con i lombardi.

Per Voigtmann è un discorso ancora diverso perché il tedesco ha fatto molto male nella prima metà di stagione mentre ha brillato nel finale, diventando titolare. Gli ingaggi di Nikola Mirotic e Alex Poythress ne limiteranno molto la presenza in campo e quindi potrebbero pensare di trovare un’altra sistemazione in grado di offrirgli un minutaggio più elevato. Le altre ali forti sono Nicolò Melli e Pippo Ricci, che chiaramente non possono lasciare la squadra, essendo italiani.

Naturalmente in sostituzione di Pangos arriverebbe un’altra point guard titolare all’EA7 Milano, magari dall’NBA, mentre al posto di Voigtmann potrebbero mettere sotto contratto un’ala piccola come cambio di Shavon Shields.

L’aspetto difficile è trovare una sistemazione per entrambi a mercato praticamente chiuso per tutte le squadre di EuroLega. Stiamo a vedere se ci saranno evoluzioni da questo punto di vista da qui a Ferragosto.

Leggi anche: Melli: “Io il migliore al mondo per il Poz? Pensavo fosse Lercio! E su Mirotic a Milano…”