EA7 Milano mercato: Sloukas è libero, un’occasione per l’Olimpia?

L’Olimpia EA7 Milano è assolutamente alla ricerca di una point guard di alto livello da mettere in cabina di regia, viste le latitanze di Shabazz Napier. Non ci sono grandi nomi, soprattutto dopo la decisione di Darius Thompson di firmare un contratto pluriennale con l’Anadolu Efes Istanbul. Oggi si è ufficialmente liberato Kostas Sloukas dall’Olympiacos ma quasi certamente non andrà all’EA7 Milano perché in questo mercato dovrebbe firmare un biennale con il Fenerbahce.

Non è mai detta l’ultima parola e quindi non è da escludere un assalto dell’Olimpia al greco ex Olympiacos ma, per come stanno oggi le cose, è davvero difficile immaginarci Sloukas a Milano per la prossime 2-3 stagioni, visto il livello di intesa che c’è tra il play e i turchi. Fino a ieri era o Oly o Fener, più Oly che Fener, ma da oggi possiamo dire che sarà solo Fener.

Non sappiamo se si tratta di un’occasione persa per il mercato dell’EA7 Milano perché Sloukas è un veterano alla Milos Teodosic, uno che ha saputo vincere EuroLeghe da protagonista, però non è più giovanissimo (saranno 34 il prossimo gennaio).

Il problema per Milano però resta: al momento non c’è la point guard titolare e non ci sono nemmeno nomi che circolano.

