EA7 Milano, Messina dopo il Monaco: “Per vincere DEVI DIFENDERE! Successo importante”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, ha commentato il bellissimo successo della sua squadra in casa dell’AS Monaco, in quella che molti hanno definito la miglior Olimpia della stagione.

“È stata una vittoria importante contro una squadra forte, una candidata alle Final Four e alla vittoria finale, per cui mi complimento con i ragazzi. Abbiamo mostrato grande coesione davanti ai nostri proprietari e davanti ai tifosi che sono venuti qui e ci hanno dimostrato quella fiducia che noi adesso dobbiamo meritare, costruendo su questa vittoria. Nel basket devi difendere e noi l’abbiamo fatto, siamo andati bene a rimbalzo contro una squadra molto atletica e solida, abbiamo distribuito 22 assist il che testimonia quanto fossimo disponibili a passarci la palla. È significativo. Abbiamo perso 7 palloni, pochi contro una squadra così atletica e aggressiva in difesa. Quando loro sono rientrati nel quarto periodo, abbiamo continuato a difendere. Loro erano rientrati tirando tantissimi tiri liberi perché riuscivano ad andare in area continuamente. Poi siamo riusciti a tenerli un po’ più distanti, forzandoli a tirare da fuori. Quando tiri da fuori qualche volta segni e altre volte no”, ha detto Ettore Messina dopo il successo dell’EA7 Milano in casa del Monaco.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

