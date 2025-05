EA7 Milano, Messina: “Se non dovessimo vincere lo Scudetto, sarà importante per la crescita! Futuro? Stiamo già pensando alle prossime stagioni”

Dopo un periodo di silenzio mediatico, Ettore Messina, allenatore e presidente delle operazioni cestistiche dell’Olimpia EA7 Milano, torna a essere protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

In una lunga intervista rilasciata alla giornalista Giulia Arturi, il coach biancorosso ha affrontato diversi temi caldi legati al presente e al futuro del club meneghino, tra bilanci stagionali, prospettive di mercato e strategie in vista delle prossime stagioni.

Scudetto come possibile riscatto stagionale?

“No, ma tutti vogliamo finire nella maniera migliore possibile. Capisco che questo è il modo di valutare i playoff dal fuori. Qua da noi, sbagliando o meno, cerchiamo di essere un po’ diversi, pensando più nel medio-lungo periodo. Se non dovessimo vincere, sarà una parte importante per la crescita”.

Sul futuro dell’Olimpia Milano

“Col senno di poi ti chiedi se avresti potuto fare qualcosa diversamente, ma hai la responsabilità di guidare la squadra fino in fondo e certe cose è giusto tenerle per sé. Capisco che ora ci sono le voci di mercato su Nikola, la valutazione ‘oddio se non vinciamo cosa succede’. Ma questa è una società che guarda avanti, grazie a Giorgio Armani, che ci fa sempre sentire la sua vicinanza e Leo Dell’Orco, un forte punto di riferimento. Stiamo già lavorando non solo sulla prossima, ma sulle prossime stagioni. Inseriremo figure importanti nello staff e l’obiettivo è costruire la miglior squadra possibile”, ha detto Messina dell’Olimpia EA7 Milano.