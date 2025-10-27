EA7 Milano, Messina: “Vittoria importante contro Venezia. E sui ritorni di Diop, LeDay e Nebo…”

Dopo la vittoria al Forum contro la Reyer Venezia, coach Ettore Messina dell’Olimpia EA7 Milano ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando punti di forza, difficoltà e la gestione degli infortuni.

Primo tempo complicato, secondo tempo di energia

“Una vittoria importante per noi, contro una squadra con grande potenziale offensivo”, ha esordito Messina. “La partita si è complicata con il secondo fallo di Ricci, costringendo Milano a giocare con quattro esterni. “Con loro non puoi usare Booker da 4. Alla fine però abbiamo trovato un secondo tempo di grande energia. Stefano Tonut ci ha dato una grossa mano”, ha aggiunto il coach biancorosso.

Messina ha evidenziato qualche difficoltà nel primo tempo:

“Abbiamo pagato momenti di poca lucidità, ma nel secondo tempo siamo stati più attenti su chi bisognava limitare in penetrazione o al tiro. In attacco la squadra ha mostrato fluidità, 100 punti segnati e tante situazioni per attaccare il ferro. Abbiamo fatto un passo avanti”.

“La gestione dei lunghi è sempre più complicata ma Dunston ci ha dato una mano, così come alcuni minuti di Toté, che avrà bisogno di tempo per tornare al meglio. Oggi comunque è stato utile e sono certo lo sarà sempre di più”.

24 assist e gioco di squadra

Un dato incoraggiante è stato il numero di assist: 24.

“Abbiamo giocato con molto altruismo, anche nelle trasferte a Valencia e Kaunas. La disponibilità di passarci la palla c’è. Dopo la partita di Monaco abbiamo aumentato il ritmo dell’azione, la palla va più velocemente in attacco. Speriamo di continuare così”, ha spiegato Messina.

L’infortunio di Ousmane Diop

Messina dell’EA7 Milano ha aggiornato i tifosi sullo stato di salute di Ousmane Diop:

“Si tratta di una leggera elongazione. Non si è stirato, dovrebbe essere una situazione simile a quella di Shields quando è stato fuori una settimana. Non penso ci sarà nelle prossime due partite, ma spero di averlo domenica prossima. La risonanza magnetica non ha evidenziato lesioni o sangue, quindi fortunatamente non si è rotto niente. Gli altri due, LeDay e Nebo, si stanno allenando; vedremo se uno dei due potrà rientrare per la partita contro Reggio”.

