EA7 Milano, Nate Sestina starà fuori almeno 3 mesi

Nate Sestina doveva essere la risposta di Ettore Messina e dell’Olimpia EA7 Milano all’infortunio, e conseguente taglio, di Vlatko Cancar. Invece la situazione del lungo, che nei giorni scorsi ha ottenuto il passaporto macedone, si è rivelata alla fine essere simile a quella dello sloveno. Sestina ha infatti disputato finora 5 partite di EuroLega con Milano, segnando 4.2 punti di media, ma contro l’ASVEL ha subito un infortunio al gomito che non gli ha permesso di essere a disposizione stasera, nella disfatta del Forum contro l’Hapoel Tel Aviv

Nel post-partita, Messina ha annunciato la cattiva notizia: “Per Sestina parliamo purtroppo di uno stop di almeno 3 mesi”. Un’assenza lunghissima che rimette Milano in una situazione complicata nel reparto lunghi, orfano al momento anche di Josh Nebo. Su quest’ultimo, il coach meneghino ha dichiarato che “è sotto controllo giorno per giorno” per valutare i tempi di recupero, ancora incerti ma non prolungati.

“Lorenzo Brown? Se tutto va bene, dovrebbe rientrare dopo la sosta” ha annunciato Messina. Il playmaker americano con passaporto spagnolo, arrivato in estate come star del mercato biancorosso, è out ormai da metà ottobre e ne avrà quindi almeno fino a inizio dicembre.

Foto: Olimpia Milano