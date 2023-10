EA7 Milano, niente Kendrick Nunn e mercato fermo fino a dicembre?

Il rumors che vedeva l’Olimpia Milano interessata a Kendrick Nunn per sopperire agli infortuni e al difficile avvio di Pangos ha trovato subito la prima smentita. Secondo La Prealpina in edicola oggi, anche se Nunn è stato proposto all’EA7, il club meneghino cercherebbe un profilo diverso da quello dell’ex Miami Heat. Non tanto una combo guard con tanti punti nelle mani, bensì un regista più “classico” e adatto alle idee di Ettore Messina.

In ogni caso il mercato sembra destinato a dover attendere: sempre stando a La Prealpina, se la situazione rimarrà questa Milano aspetterà fino a dicembre prima di mettere mano al roster.