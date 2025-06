EA7 Milano – Nikola Milutinov: tentativo di inserimento del Panathinaikos con un’offerta monstre

Nikola Milutinov ha un principio di accordo con l’Olimpia EA7 Milano, raggiunto nei giorni scorsi, ma nulla è ancora chiuso. Il centro serbo ha ricevuto una proposta di rinnovo dall’Olympiacos ma, soprattutto, un’offerta anche dal Panathinaikos. Ne ha parlato George Zakkas di SDNA, secondo il quale Dimitris Giannakopoulos avrebbe messo sul piatto un triennale da 9 milioni di euro complessivi per Milutinov.

Il giocatore, 30 anni, deciderà nei prossimi giorni il suo futuro: Milano resta in vantaggio, ma l’offerta del Pana è sicuramente più alta. Milutinov ha mantenuto 8.2 punti e 5.8 rimbalzi di media nell’ultima stagione di EuroLega, in cui l’Olympiacos è arrivato alle Final Four.

Panathinaikos BC offered a 9M€ three-year contract to Nikola Milutinov, according to @SdnaGr sources. #paobc

Milutinov had a verbal agreement with Olimpia Milano and he will decide about his future soon.

— George Zakkas (@ZakkasGeorge) June 10, 2025