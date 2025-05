Il futuro di Nikola Mirotic dell’Olimpia EA7 Milano è sempre più al centro del mercato europeo. Secondo quanto riportato da La Repubblica – edizione Milano, il fuoriclasse montenegrino naturalizzato spagnolo è stato protagonista di una cena segreta con Giorgio Armani e Leo Dell’Orco, un incontro che potrebbe aver posto le basi per la permanenza del giocatore in biancorosso.

Durante l’incontro, che si è svolto in forma strettamente privata, si sarebbe arrivati a un accordo verbale tra le parti, con una stretta di mano che vale quasi come un’intesa formale. Armani in persona si è speso per convincere Mirotic a restare a Milano, simbolo di quanto il club tenga alla sua stella dopo un’annata che, pur senza playoff in EuroLega, ha visto l’ex MVP tornare a grandi livelli.

Tuttavia, a complicare i piani dell’Olimpia c’è l’ambiziosa offerta triennale del Monaco, pronta a rilanciare con un contratto multimilionario per assicurarsi l’ex giocatore di Barça, Real e NBA. La Roca Team vuole Mirotic come uomo immagine per il proprio progetto europeo e ha messo sul piatto cifre difficilmente eguagliabili in termini di ingaggio.

Nikola Mirotic, che ha ancora una player option con l’EA7 Milano per la stagione 2025-26, potrebbe scegliere di uscire dal contratto per valutare nuove proposte, e quella del club del Principato è la più concreta e insidiosa.

Nel frattempo, Mirotic continua a essere decisivo nella LBA, dove sta guidando Milano verso i playoff con una media di 16.1 punti, 4.1 rimbalzi e 1.5 assist a partita. La rincorsa allo Scudetto è aperta, ma il futuro del numero 33 resta in bilico.

