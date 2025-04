EA7 Milano, Nikola Mirotic firmerà in estate col Monaco?

L’estate del basket europeo si preannuncia caldissima, e uno dei nomi più chiacchierati è senza dubbio quello di Nikola Mirotic. Secondo quanto riportato dall’insider Chema de Lucas, l’AS Monaco sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto triennale per convincere il fuoriclasse montenegrino a lasciare l’Olimpia Milano e trasferirsi nel Principato.

ÚLTIMA HORA: El AS Mónaco puja con fuerza por Nikola Mirotic, al que quiere firmar un contrato multianual de tres temporadas. El ala-pívot firmó un 2+1 hasta 2026 con el EA7 Emporio Armani Milán, pero con posibilidad de salir de su actual contrato. — Chema de Lucas (@chemadelucas) April 29, 2025

Mirotic può diventare free agent: Monaco osserva con attenzione

Attualmente legato all’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, Mirotic dispone di una player option per la stagione 2025-26, il che significa che potrà diventare free agent al termine dell’annata in corso e valutare nuove proposte. Tra queste, la più concreta sembra quella del Monaco, che vuole rinforzarsi ulteriormente per puntare all’Eurolega.

Una stagione da protagonista, anche senza playoff

Nonostante l’Olimpia non sia riuscita ad accedere alla fase finale della Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 (17-17 il bilancio finale), Mirotic ha brillato con numeri da fuoriclasse: 17.7 punti, 6.4 rimbalzi, 2 assist e 1 recupero a partita su 30 presenze da titolare, confermandosi ancora una volta tra i migliori lunghi d’Europa.

Esperienza e qualità al servizio del basket europeo

Ex MVP di EuroLega nel 2021-22, Mirotic ha già vestito le maglie di Real Madrid e Barcellona, oltre ad aver disputato 359 partite in NBA tra Bulls, Pelicans e Bucks. La sua esperienza e il suo talento lo rendono un profilo ideale per qualsiasi top team del continente.

Il futuro? Tutto da scrivere

Con il Monaco che spinge forte e Milano che sogna di trattenerlo, il futuro di Nikola Mirotic sarà sicuramente uno dei dossier più seguiti del mercato europeo. E i tifosi si preparano a un’estate piena di colpi di scena.