EA7 Milano, ora il 10° posto in EuroLega è più vicino: ecco perché

Ieri il Partizan Belgrado ha permesso malamente in casa contro il Real Madrid e ha dimostrato di non essere pronta per competere per le Final Four quest’anno, a differenza della scorsa stagione, e forse nemmeno per il Play-In. Questa sera l’Olimpia EA7 Milano contro il Fenerbahce deve ripetere la gara di mercoledì in casa dell’AS Monaco per credere in un 10° posto che sembrava impossibile solo una settimana fa dopo il KO in casa del Baskonia.

Al momento la situazione in classifica è la seguente:

Resta comunque tutto molto complicato perché le squadre che stanno lottando per quell’ultimo posto per il Play-In sono tante e subito dietro a queste c’è lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri che ha battuto settimana scorsa la Virtus Bologna e ieri sera ha strapazzato il Baskonia.

Valencia non è una squadra con un talento infinito ma è solida e più di tutti ha bisogno di disputare i playoff se vuole giocare in EuroLega anche il prossimo anno. Lo stesso discorso vale anche per il Partizan Belgrado, che non ha licenza, anche se per le serbe si sta lavorando affinché continuino a giocare in EuroLega, visto il bacino di pubblico che portano a palazzo ogni turno.

L’Efes e l’EA7 Milano sono le due squadre che stanno deludendo le aspettative, considerando i nomi che hanno a roster. Hanno giocatori di grandissimo talento ma non sono mai state delle vere squadre a livello di gruppo, complici anche i tanti problemi fisici che hanno dovuto affrontare. Il Bayern Monaco, al netto di Serge Ibaka, è una buona squadra ma non eccellente, nonostante Pablo Laso in panchina.

Insomma, la strada per l’Olimpia resta comunque in salita, ma la sconfitta del Partizan ha abbassato un pochino la pendenza...

