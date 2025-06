EA7 Milano, Peppe Poeta dovrebbe essere Associate Head Coach: cosa significa?

Milano apre ufficialmente un nuovo ciclo tecnico. Come riportato da Giuseppe Malaguti, Peppe Poeta ha firmato un contratto triennale con l’Olimpia EA7 Milano, assumendo sin da subito un ruolo chiave nello staff tecnico: quello di Associate Head Coach.

Poeta allenatore associato: successione a Messina già scritta

Quella dell’allenatore associato è una figura ibrida, più autorevole di un classico vice e vicina per responsabilità al ruolo di head coach. Si tratta di una formula ispirata alla NBA e già vista in Italia con Paolo Galbiati e Matt Brase a Varese. Secondo quanto riportato da Malaguti, il piano dell’Olimpia è chiaro: dal 2026 Poeta diventerà capo allenatore a tutti gli effetti, mentre Ettore Messina resterà presidente dell’area sportiva.

Un progetto pensato per garantire continuità tecnica e visione a lungo termine, puntando su uno dei giovani allenatori più interessanti del panorama italiano, reduce da una stagione da record alla guida di Germani Brescia.

Olimpia Milano: colpi di mercato e obiettivi

In parallelo, il mercato biancorosso è già in fermento. L’Olimpia EA7 Milano di Ettore Messina e Peppe Poeta si prepara ad accogliere Devin Booker e Darius Thompson, due innesti di qualità in vista della prossima stagione di Serie A e EuroLega.

Sfuma invece Nikola Milutinov, che ha rinnovato con l’Olympiacos Pireo all’ultimo istante. Milano continua la ricerca di un lungo, mentre lavora per completare un roster competitivo su entrambi i fronti.