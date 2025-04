EA7 Milano, perché Ettore Messina non ha allenato nel secondo tempo contro Pistoia?

Nel lunch match odierno di LBA, l’Olimpia EA7 Milano è tornata alla vittoria in campionato dopo due KO battendo Pistoia all’Unipol Forum 95-80. I biancorossi hanno fatto più fatica del previsto nel primo tempo contro una squadra quasi a pezzi, che nelle scorse ore ha perso anche Maurice Kemp, per lui risoluzione del contratto. All’intervallo il punteggio era di 47-45, poi nel secondo tempo l’Olimpia ha preso il largo e alla fine ha vinto agilmente, come ci si sarebbe aspettati prima della palla a due. Nel secondo tempo però Milano ha dovuto fare a meno di Ettore Messina, non rientrato in campo dopo la pausa lunga.

Al posto di Messina, il secondo tempo meneghino è stato guidato da Mario Fioretti. Il forfait dell’ex CT azzurro è stato causato da un forte attacco di emicrania, con problemi di equilibrio, che gli hanno impedito di seguire la partita da bordocampo negli ultimi 20′. Fortunatamente per Messina non c’è nulla di grave: il tecnico è normalmente rientrato a casa dopo un consulto medico.

A causa di un attacco di emicrania Coach Messina non allenerà la squadra nel secondo tempo. La squadra è stata affidata a Mario Fioretti#insieme #ForzaOlimpia — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) April 13, 2025

Fioretti in conferenza stampa ha precisato che Ettore Messina non stava bene anche prima della partita, ma che aveva comunque provato a guidare la squadra. All’intervallo poi è stato costretto ad alzare bandiera bianca.