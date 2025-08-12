EA7 Milano, perché Totè non è ancora ufficiale? E se c’entrasse Gallinari?

Nell’estate del mercato LBA, un mistero pare avvolgere l’Olimpia EA7 Milano: nonostante l’accordo sembrasse già raggiunto con Leonardo Totè, il club non ha ancora ufficializzato il suo ingaggio. Saranno davvero le condizioni fisiche del giocatore – si parla infatti di alcuni dubbi sulla schiena, in particolare la lombalgia che l’ha fermato anche quest’anno a febbraio – a rallentare l’annuncio? Proviamo a capire cosa sta rallentando la trattativa tra l’Olimpia EA7 Milano e Leonardo Totè e l’ipotesi Danilo Gallinari.

Totè e il problema alla schiena

Fonti attendibili evidenziano che il lungo italiano avrebbe trovato un’intesa per un contratto biennale con il club meneghino. Tuttavia, i test medici supplementari – compresi accertamenti specifici sulla schiena – stanno ritardando la firma definitiva. Questo spiegherebbe il silenzio ufficiale da parte del club, nonostante la trattativa sembrasse già in chiusura. Ieri La Prealpina parlava di un annuncio dopo la metà di settembre, un timing abbastanza curioso.

C’entra forse Danilo Gallinari?

A rendere la situazione ancora più intrigante c’è la figura di Danilo Gallinari, fresco campione di BSN in Porto Rico con i Vaqueros de Bayamón e MVP delle Finals grazie a medie da 26.3 punti, 6.5 rimbalzi e 4 assist.

Il Gallo non ha ancora annunciato il proprio futuro, e la possibilità di un clamoroso ritorno in Italia, magari proprio a Milano, non è da escludere. Se l’EA7 Milano stesse aspettando di chiarire le condizioni e le intenzioni di Gallinari prima di ufficializzare Totè?

Un intreccio di tempistiche e strategia di mercato

L’Olimpia EA7 Milano ha una rotazione lunga e di alto livello, ma l’eventuale arrivo dell’ex NBA potrebbe cambiare radicalmente le gerarchie e gli equilibri interni. Per ora si resta nel campo delle ipotesi, ma una cosa è certa: a Milano si sta muovendo qualcosa dietro le quinte. Che sia solo questione di dettagli burocratici o la spia di un colpo di mercato da prima pagina, lo scopriremo presto.

