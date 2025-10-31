EA7 Milano, problema Lorenzo Brown: Messina torna sul mercato?

L’Olimpia si trova in una situazione sempre più complicata sul fronte degli infortuni. Dopo la vittoria in campionato e quella di ieri sera con il Paris Basketball, l’EA7 Milano di Ettore Messina deve ora fare i conti con il prolungato stop di Lorenzo Brown, il playmaker arrivato in estate per riportare leadership e qualità nella gestione del gioco.

Lorenzo Brown, rientro più lontano del previsto

Venerdì scorso Messina aveva stimato un rientro di Brown in circa tre settimane, ma secondo quanto riportato da Massimo Pisa su La Repubblica – edizione Milano, i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente. Il play statunitense, naturalizzato spagnolo, rischia infatti di non rientrare prima di dicembre a causa della lesione al gemello mediale della gamba sinistra, infortunio che lo ha fermato già a metà ottobre dopo un primo stop post Supercoppa.

In EuroLega Brown ha disputato appena 2 partite, mettendo a referto 10 punti, 5.5 assist e 4 rimbalzi di media. In campionato, invece, ha giocato solo contro Varese, dove ha contribuito con 13 punti e 6 assist.

Leadership in crisi e assenze pesanti

L’assenza prolungata del playmaker ha evidenziato una mancanza di leadership in campo per Milano, anche tra i giocatori più esperti. Marko Guduric e Shavon Shields, quest’ultimo nel mirino dei tifosi dopo il finale di Barcellona, non sono riusciti finora a garantire la gestione dei momenti chiave che Messina si aspettava.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche gli infortuni di Josh Nebo, Zach LeDay e Ousmane Diop. Tra questi, LeDay sembra il più vicino al rientro, forse già nel weekend.

Milano valuta il ritorno sul mercato: serve una point guard

Alla luce della situazione, in casa Olimpia EA7 Milano potrebbe crescere presto la convinzione che sarà necessario intervenire sul mercato per aggiungere un nuovo playmaker d’esperienza. L’obiettivo sarebbe trovare un profilo capace di portare ordine, leadership e punti, colmando il vuoto lasciato da Brown e migliorando la circolazione di palla, spesso problematica nelle ultime uscite.

L’idea di tornare sul mercato non è nuova per l’Olimpia, che già in passato ha valutato l’aggiunta di un esterno di alto livello per dare respiro al reparto guardie. Ora, con una stagione di EuroLeague ancora lunga e in salita, trovare un rinforzo nel ruolo di point guard potrebbe diventare una priorità assoluta per Messina e la dirigenza biancorossa.