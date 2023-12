EA7 Milano, quale futuro per Pangos, Poythress e Kamagate?

L’Olimpia EA7 Milano ha appena rimesso sotto contratto Shabazz Napier ma deve gestire le situazioni di Kevin Pangos, Alex Poythress e Ismaël Kamagate.

La point guard canadese è un separato in casa ma al momento non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Una via potrebbe portarlo al Valencia, dove ritroverebbe il suo ex compagna Brandon Davies, ma la situazione è ancora abbastanza ferma, anche se si potrebbe scaldare nel giro di pochissimi giorni.

Il futuro dei due lunghi è abbastanza intrecciato. Né Poythress né Kamagate stanno rendendo come Ettore Messina avrebbe sperato ed è per questo motivo che le Scarpette Rosse stanno pensando di lasciarne partire uno dei due. Inizialmente si credeva che l’indiziato numero uno all’addio – seppur solo in prestito – fosse il francese, ma nelle ultime ore sono impennate le sue chance di permanenza, a discapito proprio dell‘americano ex Maccabi Tel-Aviv, che ha uno stipendio nettamente superiore.

In sostanza, per sintetizzare il tutto, Alex Poythress e Kevin Pangos potrebbero essere in procinto di lasciare presto l’Olimpia EA7 Milano, se arriveranno le offerte giuste, mentre Kamagate cercherà di guadagnare minuti sia in Serie A sia in EuroLega.

