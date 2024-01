EA7 Milano, quando tornerà in campo Nikola Mirotic?

Nelle ultime ore si è finalmente tornato a parlare di Nikola Mirotic, assente dalle rotazioni dell’Olimpia Milano da fine novembre a causa di una tendinite. Il giocatore montenegrino, tra i migliori marcatori di EuroLega pre-infortunio, in questi giorni è tornato in palestra e il suo rientro in campo sembra più vicino che mai.

Quasi impossibile che Mirotic possa farcela per il turno di EuroLega, Milano giocherà domani contro il Barcellona in casa. Tuttavia ci sono buone possibilità che l’ex blaugrana possa giocare qualche minuto in campionato nel weekend, quando l’EA7 sfiderà Sassari al Mediolanum Forum, domenica alle 17.

Nikola Mirotic ritroverà una squadra profondamente cambiata da quando ha giocato l’ultima partita: sono infatti arrivati nel frattempo Shabazz Napier e Rodney McGruder (che in campionato ancora non è stato tesserato). In questa stagione il montenegrino sta segnando 17.6 punti di media in EuroLega, 16.5 in LBA.

Buone notizie anche da Maodo Lo: il playmaker tedesco potrebbe scendere in campo contro il Barça, è assente da metà dicembre.

Foto: Olimpia Milano