EA7 Milano, senza Lorenzo Brown ENORMI problemi in regia

Seconda trasferta a Belgrado in 48 ore e prima sconfitta stagionale in EuroLega per l’Olimpia EA7 Milano, battuta dal Partizan Belgrado per 80 a 78. La squadra di Ettore Messina ha sfiorato la rimonta con il tiro finale di Marko Guduric, ma il vero tema della serata restano le difficoltà in cabina di regia.

Senza Lorenzo Brown, attacco in affanno

L’assenza di Lorenzo Brown, ancora fermo per infortunio, si è fatta sentire. L’attacco milanese è apparso poco fluido e prevedibile, con scarsa circolazione di palla e tanti possessi forzati. Nei primi 12 minuti i biancorossi hanno registrato 1/7 da due e 7 palle perse, restando a contatto solo grazie al tiro da tre.

Nico Mannion, titolare in regia, non è riuscito a replicare la buona prova offerta contro la Stella Rossa, pagando anche i problemi di falli. Quinn Ellis, invece, sta ancora adattandosi al livello fisico e atletico dell’EuroLega, soffrendo in particolare la pressione degli esterni serbi.

Guduric play aggiunto ma non basta

Con il reparto playmaker in difficoltà, è stato spesso Marko Guduric ad assumersi la regia offensiva. L’ex Stella Rossa ha chiuso con 12 punti e 8 assist, confermandosi uomo di personalità, ma non è bastato per completare la rimonta. La sua tripla sulla sirena, che avrebbe potuto regalare la vittoria, è terminata corta.

Le dichiarazioni di Messina e gli infortuni

Al termine della gara, coach Messina ha sottolineato l’orgoglio della squadra nel rientrare dal -20, ma si è detto preoccupato per le condizioni fisiche di Shavon Shields (21 punti prima di fermarsi per un problema all’inguine) e di Josh Nebo (indurimento alla coscia). Due possibili tegole che rischiano di complicare ulteriormente la gestione delle prossime partite.

Cosa serve all’Olimpia Milano

La sconfitta di Belgrado mette in evidenza un aspetto cruciale: l’Olimpia EA7 Milano deve ritrovare equilibrio e solidità in cabina di regia. L’assenza di un playmaker di riferimento si traduce in un attacco statico e in difficoltà a creare vantaggi.

Il recupero di Lorenzo Brown e la crescita di Mannion ed Ellis saranno determinanti per dare fluidità al gioco offensivo e permettere all’Olimpia di competere con continuità ad alto livello in EuroLega.