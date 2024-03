EA7 Milano, sfruttare l’EuroLega per far fare esperienza agli italiani?

Con la sconfitta di ieri sera, le speranze di play-in di EuroLega per l’Olimpia EA7 Milano si sono ridotte quasi a zero, soprattutto per la qualità delle formazioni che ha davanti. L’unico modo per arrivare almeno al play-in è vincerle tutte o quasi ma, vedendo il ruolino di marcia dei meneghini, soprattutto in trasferta, ci sembra abbastanza improbabile, se non impossibile.

Ecco che quindi si potrebbe provare a trarre il massimo da situazione, dando più spazio agli italiani, in particolare ci riferiamo a Diego Flaccadori, Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso. Se i primi 2 hanno avuto dei loro momenti di splendore (ricordiamo la vittoria a Barcelona prima di Natale per Flacca o le settimane in cui Shields era infortunato a inizio gennaio per l’ex Manresa), Caruso non ha praticamente mai visto il campo in EuroLega quest’anno.

Willy Caruso è un lungo sul quale si deve puntare

Il ragazzo campano ex Varese è sicuramente uno dei pochi lunghi under 25 di livello che il nostro basket ha saputo produrre negli ultimi anni e per questo sarebbe il caso di provare a farlo giocare con continuità. Questa situazione contingente dell’EA7 Milano in EuroLega, potrebbe portare Ettore Messina a dargli minuti importanti in EuroLega, a discapito per esempio di Kyle Hines, che è ancora un fenomeno ma potrebbe essere più funzionale averlo fresco e integro per i playoff di Serie A, l’ultimo obiettivo rimasto e non scontato da raggiungere, considerando il valore di questa Virtus Bologna.

Bortolani e Flaccadori vogliono il Pre-Olimpico

Bortolani e Flaccadori, invece, potrebbero avere ancora più minuti di quanti ne abbiano avuti finora sia per crescere e fare esperienza per il futuro sia per mettere in difficoltà Gianmarco Pozzecco in vista delle convocazioni di quest’estate al Pre-Olimpico. Matteo Spagnolo e Gabriele Procida sono favoriti rispetto a questi due per minutaggio in EuroLega, ma non ci sentiamo di dire che hanno particolarmente brillato all’ALBA Berlino, al netto di qualche partita sopra la media. Per questo motivo i due italiani hanno tutte le carte in regola per scalzarli nelle gerarchie, se verrà concessa loro la possibilità di dimostrare tutto il loro valore.

Leggi anche: Ettore Messina post-sconfitta contro l’ASVEL: “Stagione senza continuità, anche per le assenze”