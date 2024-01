L’Olimpia EA7 Milano ha battuto oggi pomeriggio il Derthona Tortona del neo coach Walter De Raffaele e ora Ettore Messina aspetta il rientro in campo di Shavon Shields.

“Mi è stato detto che i media riportano che Lo e Baron sarebbero vicini al rientro in campo. No, non è così. L’unico che è vicino a tornare a giocare è Shields, che sta facendo degli allenamenti individuali incoraggianti”, ha rivelato Messina. “Se continuerà così e non avrà ricadute, potrà darmi 10 minuti nella partita di venerdì. Ma è l’unico. I casi di Baron, Lo e Mirotic saranno discussi più avanti”.

Si tratta sicuramente di un’ottima notizia perché l’ala americana con passaporto danese è tra i giocatori più importanti del roster meneghino. L’Olimpia EA7 Milano è una squadra con Shavon Shields e un’altra senza.

La speranza chiaramente è che l’ex Aquila Trento non abbia ricadute in questi 4 o 5 giorni e che possa essere regolarmente in campo per qualche minuto nel match di venerdì a Valencia contro l’ex Kevin Pangos.

Per gli altri 3 dobbiamo riaggiornarci tra una decina di giorni, con Mirotic che è quello che starà fuori più tempo di tutti del trio, questo almeno in teoria.

