EA7 Milano, Shields starà fuori almeno un mese: chi potrebbe sostituirlo?

Brutte notizie per l’Olimpia EA7 Milano: Shavon Shields rischia di restare ai box per oltre un mese, una tegola pesante in un momento decisivo della stagione con i playoff di LBA alle porte.

L’infortunio dell’ala americana con passaporto danese costringe la dirigenza milanese a riflessioni importanti: lunedì è prevista una riunione interna per decidere se intervenire sul mercato per sostituire temporaneamente uno dei suoi leader offensivi.

Nuovo innesto in arrivo? Hilliard nel mirino dell’Olimpia

Secondo le prime indiscrezioni, l’Olimpia Milano sarebbe pronta ad affondare il colpo su Darrun Hilliard, attualmente in forza al Rio Breogan in Liga ACB. Il nome sarebbe in cima alla lista di Ettore Messina per rinforzare il reparto esterni, offrendo esperienza, punti nelle mani e grande versatilità.

Chi è Darrun Hilliard

Classe 1993, Darrun Hilliard è un’ala con spiccate doti offensive, già visto in EuroLega e con un passato anche in NBA tra Detroit Pistons e San Antonio Spurs. Il giocatore ha dimostrato di poter essere un elemento affidabile nei momenti caldi della stagione, qualità che potrebbe rivelarsi preziosa per una squadra ambiziosa come Milano.

L’infortunio di Shields e le possibili conseguenze

L’assenza di Shavon Shields rappresenta un duro colpo per l’Olimpia EA7 Milano. Il rischio di perderlo per il resto della stagione regolare obbliga Messina e la dirigenza a valutare una sostituzione immediata.

Lunedì sarà una giornata chiave: la decisione di intervenire sul mercato appare quasi certa. Darrun Hilliard potrebbe essere il rinforzo giusto per affrontare il finale di stagione con ambizioni intatte.

