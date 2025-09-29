EA7 Milano, si riparte come l’anno scorso: Lorenzo Brown out per l’esordio in EuroLega

Domani l’Olimpia EA7 Milano sarà in trasferta a Belgrado contro la Stella Rossa per l’esordio in EuroLega. I biancorossi hanno appena vinto la Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale in palio, battendo la Virtus Bologna in semifinale e la Pallacanestro Brescia domenica sera. In Supercoppa, Milano ha giocato con qualche assente: Marko Guduric su tutti, anche se il serbo sarà in campo domani contro la Stella Rossa, sua ex squadra. Chi non ci sarà è Lorenzo Brown, che non è partito con la squadra nonostante abbia regolarmente giocato contro Brescia domenica.

“Purtroppo in queste prime gare non avremo Lorenzo Brown, ma il rientro di Marko Guduric e dei giocatori che non hanno potuto disputare la Supercoppa ci dà fiducia di poter giocare già domani una buona partita” ha dichiarato Ettore Messina nella preview della partita di domani. Il tecnico biancorosso è quindi sembrato suggerire un’assenza di Brown per più di una partita, non è ancora noto per quale infortunio. Durante la partita contro la Virtus, l’americano aveva lasciato il campo per una botta al ginocchio, giocando però regolarmente il giorno dopo contro Brescia.

In finale di Supercoppa, Lorenzo Brown è stato in campo 22′ segnando 8 punti con 11 assist e vincendo il premio di Miglior Assistman della competizione.

Foto: Olimpia Milano