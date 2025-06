EA7 Milano, Stavropoulos annuncia la partenza di Mirotic. E su Milutinov…

Giornata di arrivi e di partenze in casa Olimpia EA7 Milano: il GM Christos Stavropoulos ha infatti tenuto una conferenza stampa per presentare il nuovo DS biancorosso, Daniele Baiesi.

Uno degli argomenti più caldi toccati da Stavropoulos è stato la situazione di Nikola Mirotic. Il montenegrino, durante i Playoff conclusi con l’eliminazione di Milano in semifinale, era stato dato per certo all’AS Monaco. Notizia confermata dallo stesso GM meneghino, che ha dichiarato: “Mirotic da tempo ci aveva manifestato della sua volontà di fare un nuovo percorso. Posso dire che l’ha fatto sia a noi, cioè a Ettore e a me, ma anche alla proprietà. L’ha fatto con grande stile, a noi sicuramente dispiace però noi rispettiamo la sua decisione. Tutti abbiamo come che si è impegnato fino all’ultimo, ha mostrato di essere un grande giocatore. Noi gli facciamo un bocca al lupo per il suo futuro”.

Ma Stavropoulos ha parlato anche di un altro Nikola, Milutinov. Il centro serbo nei giorni scorsi sembrava vicinissimo a Milano, con la quale aveva raggiunto un accordo verbale. Sul più bello però Milutinov ha alla fine deciso di rinnovare per altri 3 anni con l’Olympiacos. “Posso dire che c’è stato un momento in cui noi eravamo sicuri che sarebbe venuto a Milano. Dopo, per vari motivi, lui ha firmato con un’altra squadra e per noi finisce qua” le parole di Stavropoulos.

Sul mercato il dirigente ellenico non ha voluto anticipare nulla, ma ha confermato che Milano sta già lavorando attivamente alla squadra del prossimo anno: “Vi posso dire che lavoriamo già da tempo però non sarebbe giusto fare dei commenti o degli annunci adesso, anche per rispetto, perché qualche giocatore sta ancora giocando. Sicuramente noi faremo una squadra molto competitiva, una squadra che può essere competitiva in Europa, per andare ai play-off, ma anche in Italia per rivincere il campionato”.