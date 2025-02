EA7 Milano sulle tracce di Kevon Harris: rinforzo dalla G-League?

L’Olimpia potrebbe presto accogliere un nuovo innesto nel proprio roster. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’EA7 Milano avrebbe messo gli occhi su Kevon Harris, 27enne guardia-ala attualmente in forza ai College Park Skyhawks, squadra della NBA G League.

Chi è Kevon Harris?

Harris ha un’esperienza limitata in Europa, avendo giocato solo per un breve periodo con lo Zadar nel 2021 (2 partite in ABA Liga e 3 nella lega croata). Tuttavia, vanta 36 presenze in NBA con la maglia degli Orlando Magic tra il 2022 e il 2024, registrando una media di 4.0 punti e 2.0 assist a partita. In questa stagione di G-League, il giocatore sta mostrando numeri decisamente più interessanti: 20 punti di media, 6.5 rimbalzi, 4.1 assist in 30.8 minuti a partita. Il dato più impressionante? Un ottimo 44.7% nel tiro da tre punti.

Il punto di vista di Ettore Messina sul mercato

L’eventuale arrivo di Harris si inserisce in un contesto di valutazione attenta da parte della dirigenza di Milano. A fine gennaio, coach Ettore Messina aveva chiarito la posizione del club sul mercato:

“Volevo precisare, visto che c’è molta ansia di sapere se prendo qualcuno o no, sono cinque anni che provo a spiegare che il mio lavoro qui non è fare tutto. Qua ci sono due professionisti come il GM Stavropoulos e il DS Vacirca che continuano tutti i giorni a cercare qualcuno. Il tema non è se prendiamo qualcuno o no. Ma se troviamo qualcuno che è meglio dei ragazzi che abbiamo adesso. Loro lavorano, propongono se ritengono di aver trovato qualcuno che sia all’altezza. E dobbiamo pensare anche ai conti. Il loro lavoro è difficile, devono combaciare le valutazioni tecniche, economiche e la fattibilità. Non è che sto cercando da solo, ho due persone di livello che stanno provando. Se e quando troveremo qualcuno bene, se no continueremo a dare a questi ragazzi fiducia”.

Quale sarà il futuro di Kevon Harris?

Resta da vedere se l’Olimpia EA7 Milano deciderà di affondare il colpo su Kevon Harris e se il giocatore accetterà la sfida europea. Con le sue doti offensive e il suo tiro dall’arco, potrebbe essere un’aggiunta preziosa per la squadra allenata da Messina. Nel frattempo, il mercato resta aperto e i tifosi attendono con trepidazione eventuali sviluppi.