EA7 Milano, tentazione Grant Basile da Cantù?

L’Olimpia EA7 Milano cambierà molto nella prossima stagione: Marko Guduric è praticamente ufficiale, mentre nel parco italiani ci saranno tante facce nuove. Una potrebbe essere quella di Quinn Ellis, ma nelle scorse ore è emerso anche il nome di Grant Basile. Il lungo attualmente è impegnato nelle finali Playoff di Serie A2 con Cantù, che nei prossimi giorni sfiderà Rimini per tornare nella massima serie. Poi Milano potrebbe affondare, come riportato da Fabrizio Lorenzi di Repubblica.

Basile è da un paio di stagioni tra i migliori giocatori di A2 e negli ultimi mesi ha acquisito lo status di italiano avendo esordito con la Nazionale di Pozzecco. Nato nel Wisconsin, Grant Basile è in Italia dal 2023 dopo il percorso in NCAA: nella stagione in corso ha mantenuto 15.8 punti e 5.5 rimbalzi di media. Nello scacchiere di Messina potrebbe prendere il posto di Guglielmo Caruso.

🚨 📢 Hearing that Grant Basile is drawing some interest from Olimpia Milano.

Per sources.

Basile is averaging 18.3 points, 5.9 rebounds and shooting 47% from deep per game in the playoff w/ Cantu.@rep_milano

— Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) June 5, 2025