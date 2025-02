EA7 Milano, tutto facile con la Virtus Bologna: in semifinale c’è Brescia

È stato un derby d’Italia quasi senza storia tra Olimpia EA7 Milano e Virtus Bologna a Torino, nei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Ettore Messina ha tenuto nel primo quarto ed ha affondato nel secondo, arrivando all’intervallo avanti 33-47 con i soliti LeDay e Mirotic a trascinare. Nel secondo tempo il vantaggio milanese ha toccato il +19 con un super LeDay per chiudere il terzo quarto sul 53-71. Milano ha tenuto il campo senza sudare negli ultimi 10′, dosando le energie per la semifinale: la Virtus è così rientrata fino a -12 a un giro d’orologio dalla fine, una tripla di Ricci ha messo la parola fine al match con la vittoria dell’Olimpia 77-91.

Il miglior marcatore biancorosso è Shavon Shields con 19 punti, anche se la palma di MVP va probabilmente a Zach LeDay, in stato di grazia quest’anno e autore di 16 punti in 19′ questa sera.

In semifinale Milano troverà la Pallacanestro Brescia che in serata aveva battuto Tortona 86-79 con 20 punti a testa di Della Valle e Ivanovic. Domani gli altri due quarti di finale: Trento-Reggio Emilia e Trapani-Trieste.

Foto: Olimpia Milano