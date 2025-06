EA7 Milano, tutto fatto per l’arrivo di Quinn Ellis da Trento

All’indomani dell’eliminazione in semifinale Playoff contro la Virtus Bologna, l’Olimpia Milano si prepara ad un’estate importante dal punto di vista della costruzione della squadra. L’ufficialità dell’ingaggio di Marko Guduric arriverà solo quando il Fenerbahçe avrà terminato la sua stagione, nel frattempo è tutto chiuso anche per la firma di Quinn Ellis. Il giocatore, che in LBA ha lo status di italiano di formazione nonostante giochi per la Nazionale britannica, ha un accordo con Milano e il club biancorosso pagherà il buyout a Trento, visto l’anno di contratto rimanente. A riportarlo è stato Andrea Calzoni, notizia confermata da Aris Barkas di Eurohoops.

Quinn Ellis already has a multi-year deal in place with Milan, and he is leaving Trento. Ellis is considered a homegrown player in Italy, and he is a local in the league despite competing for the British national team.

First to report @Andrea__Calzoni. More on @Eurohoopsnet

