EA7 Milano, ufficiale il ritorno di Peppe Poeta come “Primo Assistente”

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica il rientro di Peppe Poeta nello staff tecnico con il ruolo di “Primo Assistente”. Nato a Battipaglia il 12 settembre 1985, Poeta dopo aver vinto due scudetti da assistente allenatore all’Olimpia dal 2022 al 2024, nell’ultima stagione ha guidato Brescia alla finale scudetto dopo aver terminato la regular season al terzo posto.

ETTORE MESSINA – “Come società, in accordo con la proprietà, abbiamo deciso di puntare su Peppe Poeta sia per il presente che per il futuro, con la convinzione di aver riportato all’Olimpia un allenatore e una persona di elevate qualità tecniche e umane”.

PEPPE POETA – “Sono felice di tornare a lavorare in un club così prestigioso, un club che per me significa molto, orgoglioso e riconoscente della fiducia che Coach Messina e la proprietà mi stanno accordando”.

LA CARRIERA – Nel corso della sua carriera di giocatore, Poeta ha giocato a Salerno, Veroli, ha debuttato in Serie A nella squadra di Teramo, e poi è stato alla Virtus Bologna, al Baskonia e a Manresa in Spagna, quindi a Trento, Torino, Reggio Emilia e Cremona. Ha giocato 120 partite in Nazionale e vinto la Coppa Italia del 2019 con Torino. Nel 2022, dopo il ritiro, si è unito allo staff della Nazionale con la quale ha partecipato alla Coppa del Mondo del 2023 e al torneo Preolimpico del 2024, e a quello dell’Olimpia Milano sotto Ettore Messina che già era stato suo coach in Nazionale. Nel 2024/25 ha guidato Brescia da capo allenatore.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano