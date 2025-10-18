EA7 Milano, vittoria a Kaunas e attesa per l’arrivo di Nate Sestina: infermeria ancora piena

L’Olimpia EA7 Milano – in attesa di Nate Sestina – chiude nel migliore dei modi la settimana di EuroLega con una preziosa vittoria sul campo dello Zalgiris Kaunas, ritrovando morale e fiducia dopo le difficoltà delle scorse gare. La squadra di Ettore Messina tornerà subito in campo domani a Sassari, nell’anticipo domenicale di Serie A, per proseguire il proprio percorso anche in campionato.

Olimpia Milano, attesa per l’annuncio ufficiale di Nate Sestina

In casa biancorossa cresce l’attesa per l’arrivo di Nate Sestina, ala statunitense classe 1997 in uscita dal Valencia Basket. L’accordo tra il giocatore e l’EA7 Emporio Armani Milano è ormai definito: manca soltanto l’ufficialità. Sestina, prodotto di Kentucky, rappresenta un innesto importante per ampliare le rotazioni e dare solidità al reparto lunghi, messo a dura prova dagli infortuni.

Emergenza infortuni per Ettore Messina

L’Olimpia dovrà ancora fare i conti con una situazione infermeria complicata. Restano infatti ai box Lorenzo Brown, Zach LeDay, Josh Nebo e Vlatko Čančar. Su quest’ultimo, lo staff medico è ancora in attesa di valutazioni più approfondite.

“Sta facendo alcuni esami al ginocchio, vedremo nelle prossime ore. Un paio di specialisti lo stanno osservando, sia da parte nostra che esterni. Appena avremo qualcosa di più specifico, lo comunicheremo”, ha spiegato coach Messina dopo la vittoria in Lituania.

Obiettivo continuità in campionato

Dopo il successo europeo, l’Olimpia Milano punta ora a dare continuità ai risultati anche in Serie A, nonostante le rotazioni ridotte e la condizione fisica non ottimale. L’inserimento imminente di Nate Sestina potrebbe offrire nuove soluzioni tattiche e dare respiro a un gruppo che sta dimostrando carattere e solidità nonostante le difficoltà.

