EA7 Milano, vittoria sul Partizan ma Bolmaro va KO. Poeta mette Lorenzo Brown alla porta

L’Olimpia EA7 Milano torna a vincere battendo il Partizan Belgrado 85-79 all’Allianz Cloud, dopo 3 sconfitte di fila in coppa e il KO in campionato contro Varese. Gli uomini di coach Peppe Poeta hanno tentato la fuga più volte, a fine primo tempo e anche a fine terzo quarto, quando poi nel quarto periodo i serbi sono tornati a contatto con i punti del -3 di Sterling Brown, i canestri di Ellis, Nebo e LeDay hanno dato sufficiente tranquillità ai biancorossi che poi hanno blindato il successo con i liberi di Shields.

La brutta notizia arriva ancora una volta dall’infermeria: nel corso del terzo quarto Leandro Bolmaro ha lasciato il campo dolorante per un infortunio al gomito. “Purtroppo si è fatto male Bolmaro, una brutta notizia vista la sua importanza per noi, soprattutto in difesa” ha dichiarato Poeta in conferenza stampa. Nei prossimi giorni si capiranno meglio i tempi di recupero.

Nella stessa conferenza stampa Poeta ha anche messo alla porta ufficialmente Lorenzo Brown. Milano sta trattando la risoluzione con lo statunitense dopo questi primi mesi deludenti all’Olimpia, nel frattempo Brown oggi non è stato nemmeno convocato. Viste le parole dell’allenatore questo trend dovrebbe continuare e l’ultima partita del giocatore in biancorosso dovrebbe rimanere quella di settimana scorsa contro lo Zalgiris Kaunas. “Brown? Scelta definitiva e condivisa con la società, è fuori dal progetto tecnico. Mercato? Siamo vigili, ma abbiamo ancora solo un tesseramento quindi dovremo ponderare bene” ha detto Poeta.

Foto: Olimpia Milano