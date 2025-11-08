EA7 Milano, Zach LeDay di nuovo KO: le parole di Ettore Messina

Vittoria dal sapore dolce-amaro per l’Olimpia EA7 Milano, che espugna il campo dell’Anadolu Efes Istanbul dopo due tempi supplementari con il punteggio di 93-97, ma perde di nuovo Zach LeDay per infortunio. L’ala statunitense si è fermata a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari, lasciando il campo dolorante all’inguine.

Le parole di Ettore Messina: “Un grande cuore, ma la perdita di LeDay è un grosso problema”

Nel post-partita, coach Ettore Messina ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, ma anche preoccupazione per le condizioni di LeDay:

“Mi dispiace che abbiamo perso LeDay, perché sembra che si sia infortunato di nuovo, e questo è un grosso problema per noi. Allo stesso tempo, la squadra ha giocato con grande cuore e abbiamo trovato i nostri leader. Abbiamo realizzato grandi tiri, dobbiamo davvero goderci questa vittoria”, ha detto Messina a EuroLeague TV.

Il coach dell’Olimpia ha poi chiarito l’episodio che ha portato l’americano a restare fuori nel finale:

“Lui voleva rientrare? Sì, ma era infortunato. Il medico e il preparatore atletico mi hanno detto che era infortunato, zoppicava e si toccava l’inguine. Quindi purtroppo è dovuto restare fuori.”

Una battaglia infinita: Milano vince dopo due supplementari

La partita tra Efes e Milano è stata una vera battaglia sportiva. L’Olimpia, avanti nel quarto periodo, ha rischiato di compromettere il risultato:

“A metà quarto periodo avevamo un grande vantaggio, ma non siamo stati incisivi per quattro o cinque minuti. Abbiamo tirato in fretta, ne abbiamo sbagliati un sacco e abbiamo concesso un paio di triple in transizione che avrebbero potuto costarci la partita.”

Nei tempi supplementari però è emersa la resilienza del gruppo biancorosso:

“Nei supplementari siamo stati molto resilienti. È una vittoria importante su un campo difficile contro una squadra molto forte con molti realizzatori. Penso che nel secondo tempo la nostra difesa sia stata davvero ottima, soprattutto sui loro isolamenti, e il nostro attacco, per la maggior parte, è stato buono.”

Preoccupazione per LeDay: possibile nuovo stop

Le condizioni di Zach LeDay saranno rivalutate nelle prossime ore, ma il rischio di un nuovo stop preoccupa lo staff milanese. Dopo le recenti difficoltà fisiche, un’ulteriore assenza dell’americano sarebbe un duro colpo per la corsa dell’Olimpia EA7 Milano in Eurolega.