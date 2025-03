EA7 Olimpia Milano: Nenad Dimitrijevic ai margini, addio vicino?

Per la terza partita consecutiva, coach Ettore Messina dell’Olimpia EA7 Milano ha deciso di non includere Nenad Dimitrijevic nei 12 a referto. Una scelta che alimenta i dubbi sul futuro del playmaker macedone, finito ormai ai margini delle rotazioni dei meneghini.

Rumors di mercato: Dimitrijevic in uscita?

Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni di mercato che vedrebbero Dimitrijevic vicino a lasciare Milano. Il giocatore ha disputato la sua ultima partita il 6 marzo contro il Fenerbahçe, fermandosi ufficialmente per un problema al braccio. Tuttavia, pur essendo tornato ad allenarsi regolarmente, non è più stato utilizzato in gara, alimentando le speculazioni su un possibile addio anticipato.

Numeri e rendimento: un’arma mai del tutto esplosa

L’ex Valencia e Badalona era arrivato a Milano come una scommessa intrigante, e la sua stagione era iniziata con il prestigioso titolo di MVP della Supercoppa Italiana. Tuttavia, il suo rendimento è stato a dir poco altalenante, con prestazioni spesso al di sotto delle aspettative.

Ecco i suoi numeri in stagione:

Campionato italiano: 8.5 punti, 4.3 assist e 2.8 rimbalzi di media.

EuroLeague: 7.9 punti e 3 assist a partita.

Statistiche rispettabili, ma lontane da quello che ci si aspettava da lui. Il talento non è mai mancato, ma la costanza nelle prestazioni non è stata all’altezza delle aspettative del club.

Dimitrijevic ha ancora chance o è già fuori dai piani?

La scelta di Messina di escluderlo per tre partite consecutive sembra un segnale chiaro: Nenad Dimitrijevic non è più una prima scelta per l’Olimpia EA7 Milano. Resta da capire se ci sarà un’ultima chance per dimostrare il suo valore o se le strade si separeranno già nelle prossime settimane.

