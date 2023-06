Eagles Cantù: “Atteggiamento di Pistoia VERGOGNOSO!”

In Serie A2 si stanno giocando i playoff e gli Eagles Cantù stanno supportando la propria squadra in casa e in trasferta contro Pistoia. Ora la Serie è sul 2 a 2. I brianzoli avevano vinto le prime due al PalaDesio, poi però hanno perso gara-3 e gara-4 al PalaCarrara in Toscana. Adesso si giocherà gara-5 a Casale Monferrato perché la Federazione ha squalificato per due turni il campo di Cantù a causa del lancio di un oggetto contendente a fine di gara-2 da parte di un tifoso biancoblu contro Gabriele Benetti.

Gli Eagles Cantù, la frangia ultras dei tifosi dell’Acqua S.Bernardo, ha deciso di rilasciare un comunicato stampa dopo queste prime 4 gare, sia per incitare i propri tifosi a “invadere” Casale Monferrato sia per criticare degli arbitri, a loro avviso, poco severi nei confronti di certi comportamenti di Pistoia. Qui il messaggio completo:

Stiamo a vedere come sarà gara-5. Di sicuro Cantù farà di tutto per raggiungere la Reale Mutua Torino in finale, anche se non sarà semplicissimo perché i pistoiesi hanno dimostrato di essere squadra coriacea e sempre pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ma l’Acqua S.Bernardo è più forte e si deve ricordare di dimostrarlo sul parquet e non solo a parole.

