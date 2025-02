Ecco come si presenterà Pistoia a Napoli questa Domenica.

Sono ore caldissime e deprimenti in casa Pistoia.

Il disastro è compiuto, ora si lavora all’obiettivo di proseguire la stagione, in un modo o nell’altro, per non perdere il titolo.

Domenica a Napoli il roster si presenterà con i soli Forrest e Cooke del pacchetto stranieri, e gli encomiabili veterani Della Rosa e Saccaggi della “colonna italiana” finora esistente.

Tesserato in extremis Marco Ceron per non pagare la multa di 50.000 € derivante dalla mancata iscrizione a referto di almeno 6 italiani; si aggiungono Boglio e due under per completare il numero.

Silins non è rientrato a Pistoia dopo la sosta nazionali, Paschall ha rifiutato di allenarsi e Kemp ha già lasciato la città; intanto Semaj Christon è stato tesserato da Cremona.

Da capire Mav. Rowan dove finirà: il passaggio alla Juvi Cremona è sfumato, ma nonostante ciò pare che non si aggregherà al gruppo Domenica (probabile la sua presenza risulti sgradita al resto dei compagni).

Terminare il campionato è fondamentale, pur a costo di inscenare prestazioni di enorme sacrificio, altrimenti in caso di esclusione il titolo ripartirà dalla serie D.

La Curva Baraonda ci regalerà un’ennesima splendida storia di amore e passione: sono pronti alla partenza circa 100 tifosi al seguito della squadra nella giornata di Domenica.

