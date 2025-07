Ecco i segreti della trasformazione estiva di Luka Doncic

Luka Doncic è apparso trasformato in alcune foto viste di recente. Il fenomeno sloveno ha compiuto dei progressi incredibili a livello fisico in queste settimane di off-season.

La stella dei Los Angeles Lakers è finito sulla copertina di Men’s Health Mag e la rivista ha svelato anche i dettagli dei suoi allenamenti e del nuovo regime alimentare.

Doncic ha seguito una dieta ferrea, totalmente priva di glutine e con un bassissimo contenuto di zuccheri. C’erano almeno 250 grammi di proteine, distribuite su due pasti e un frullato anch’esso proteico, con latte di mandorla. Il tutto con un regime di digiuno intermittente, senza mangiare dalle 20:30 alle 12 del giorno successivo.

Gli allenamenti hanno previsto un mese intero senza toccare una palla da basket, con il padel e il pickleball come valvole di sfogo. La parte principale però erano due sedute giornaliere in palestra, ognuna delle quali di 90-120 minuti.

Ogni estate lavoro al massimo per migliorare su cose diverse perché sono molto competitivo. Questa off-season però è stata diversa dal solito, ero più motivato del solito. Un mese senza basket è stato duro, non riuscivo a stare senza ma per fortuna da bambino ho praticato molti sport e così sono riuscito a passare il tempo. Con il team abbiamo fatto un grande lavoro ma non voglio fermarmi adesso, altrimenti sarebbe stato tutto inutile.