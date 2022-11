Ecco il Pre Pre-Olimpico, una chance in più per andare a Parigi

La FIBA ha annunciato l’introduzione di un torneo che metterà ulteriori posti in palio per il PreOlimpico. In sostanza un “Pre Pre-Olimpico” riservato alle squadre che non si qualificheranno ai Mondiali 2023.

Ma andiamo per ordine.

Al torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024 si qualificheranno dodici squadre. La prima è la Francia, come Paese ospitante, poi sette biglietti verranno assegnati dai Mondiali 2023: le prime due americane, le prime due europee, la prima africana, la prima asiatica, la prima fra Australia e Nuova Zelanda.

Gli ultimi quattro posti arriveranno dai FIBA Olympics Qualifying Tournaments. Ognuno di questi tornei ospiterà sei squadre con due gironi iniziali da tre, semifinali e finali. Un totale di 24 squadre, vale a dire le 16 migliori piazzate del Mondiali che non accedono direttamente ai Giochi, la migliore “non piazzata” di Asia, America e Africa e infine le 5 vincitrici dei Pre Pre-Olimpici.

Veniamo ora alla novità. Come si accede ai FIBA Olympics Pre Qualifying Tournaments? Vi partecipano in totale 40 squadre, divise in cinque tornei: uno per Africa, uno per le Americhe, uno per l’Asia e due per l’Europa. Verranno selezionate 28 nazionali che hanno partecipato al secondo turno di qualificazione al Mondiale senza riuscire a qualificarsi. Gli altri 12 posti sono riservati alle formazioni con il ranking più alto fra quelle eliminate al primo turno delle qualificazioni al Mondiale. Cinque (una per torneo) di queste 40 accederanno ai Pre-Olimpici, come detto in precedenza.

Foto: FIBA