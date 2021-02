Ecco perché Luka Dončić è così felice nell’ultimo periodo dopo un inizio di stagione difficile

Vincere è divertente, e Luka Dončić lo ha ammesso dopo aver guidato i Dallas Mavericks alla vittoria per 143 a 130 sui New Orleans Pelicans di questa notte.

Dopo aver perso sei partite, finendo al 14° posto nella classifica della Western Conference, Luka e Co. sono ora tornati alla caccia dei playoff dopo quattro vittorie consecutive. Il successo contro i Pelicans ha portato il record di Dallas a 13-14, arrivando così all’11esimo post ma a solo una partita e mezza dall’ottava testa di serie.

Why is Luka having more fun recently?

Luka: "I would say winning. We got rolling. That's four in a row. That's it. We get paid to win the game. That's what we're doing right now. We've just got to keep going like this."

— Callie Caplan (@CallieCaplan) February 13, 2021