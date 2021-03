Ecco perché Philadelphia non ha preso Kyle Lowry

Kyle Lowry è stato uno dei giocatori più chiacchierati delle ultime settimane prima della trade deadline ma alla fine è rimasto ai Toronto Raptors.

Tra le squadre che avrebbero potuto prenderlo c’erano anche i Philadelphia 76ers che alla fine hanno preferito rinunciare. A spiegare i motivi Daryl Morey, president of basketball operations dei Sixers, il quale in sostanza ha ritenuto che Lowry non fosse un giocatore adatto a migliorare la sua franchigia nel lungo periodo.

Io sto cercando di aumentare le nostre chance di vincere il titolo per i prossimi tre, quattro o cinque anni, dando la priorità a questa stagione. Questa operazione avrebbe aumentato un po’ le nostre possibilità quest’anno ma le avrebbe anche fatte diminuire di molto per quanto riguarda il futuro e perciò non avrebbe avuto senso.

Secondo The Athletic, infatti, i canadesi avrebbero chiesto Matisse Thybulle, Tyrese Maxey, Danny Green e due scelte al primo turno. Un prezzo che Philadelphia ha ritenuto troppo alto e poco conveniente nel lungo periodo.

Fonte: Clutch Points

