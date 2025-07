Ecco quale sarà il ruolo di Achille Polonara in Nazionale

Achille Polonara non potrà essere in campo con l’Italbasket ai prossimi Europei. L’ala della Virtus Bologna sta seguendo le cure per combattere la leucemia mieloide.

Il ct Gianmarco Pozzecco lo ha comunque incluso nella long list, nella sezione dei “giocatori a disposizione”. Non si tratta solamente di una chiamata simbolica visto che Polonara avrà un ruolo operativo anche a distanza. Lo ha spiegato direttamente il coach a La Gazzetta dello Sport.