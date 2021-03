Ecco quanto guadagnerà Blake Griffin ai Brooklyn Nets

I Brooklyn Nets nelle scorse ore hanno ufficializzato l’arrivo di Blake Griffin, mentre già si rincorrono le indiscrezioni riguardo il ruolo che potrà avere in campo.

Altre voci riguardano lo stipendio che Griffin percepirà che dovrebbe essere di 1.2 milioni di dollari per il resto della stagione. In totale, contando anche il ricco contratto che aveva ai Detroit Pistons sulla base delle partite effettivamente giocate, Griffin incasserà quasi 36 milioni quest’anno. Nel prossimo ne avrebbe guadagnati praticamente altrettanti ma ha chiuso anzitempo l’accordo e potrà (anzi, dovrà) esplorare la free agency.

Blake Griffin is wearing No. 2 with the Nets. The six-time All-Star will earn $1.2M for the remainder of the season with Brooklyn.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 8, 2021