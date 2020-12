Edi Debinski e la scelta della Rai sul finale di Virtus-Milano: “Decisione infelice, un danno per gli spettatori”

In Rai continua a tenere banco la discussione sulla scelta di trasmettere gli ultimi 2′ della gara di domenica tra Virtus Bologna e Olimpia Milano su Rai Sport, dopo aver mandato il resto della gara su Rai 2 per una promozione del basket italiano molto attesa. Dopo la lettera di ieri di Umberto Gandini ai vertici Rai, in cui il presidente di LBA faceva menzione proprio di questo smacco, Edi Dembinski, giornalista di punta della Rai per quanto riguarda il basket e bordocampista in occasione del match di domenica, ha detto la sua a Radio Basket 108, all’interno del podcast “Vicini di Banco”.

Bisogna essere sinceri e metterci la faccia. È stata una scelta assolutamente infelice, e lo dico da dipendente Rai fortemente aziendalista. Quando c’è l’occasione di grandi eventi come Olimpiadi e Mondiali, la Rai ha sempre risposto. Ciò che è accaduto domenica è sicuramente qualcosa di spiacevole, un danno sia per gli spettatori che per noi che eravamo a lavorare sul campo. Ci sono persone, ben al di sopra di me, deputate a decidere con delle logiche aziendali e di rete, che possono essere discutibili, e di cui poi queste persone risponderanno. Queste scelte ricadono sui telespettatori e sulla Legabasket, e bene ha fatto, legittimamente, il presidente Gandini a scrivere quella lettera. La decisione internamente è tutt’ora molto dibattuta, e lo sarà anche nei prossimi giorni. Non si pensi che la cosa finisca così, l’iter di questa scelta infelice non è ancora concluso. È evidente che si poteva fare meglio, magari scegliendo prima e in modo diverso. Non è stato fatto ed è per questo che se ne sta ancora parlando.

Fonte: Sportando

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.