Edoardo Casalone: “Tutta Italia può essere orgogliosa di noi”

Edoardo Casalone è subentrato a Gianmarco Pozzecco dopo l’espulsione dell’head coach nel terzo quarto degli ottavi di finale degli Europei fra Italia e Serbia.

L’allenatore piemontese ha un record pazzesco in sostituzione del Poz, maturato in larga parte ai tempi di Sassari. Ieri, oltre che negli ultimi 15 minuti, lo ha sostituito anche in conferenza stampa.

Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale della FIP.

Dobbiamo ringraziare tutti i giocatori per la gara che hanno offerto. Tutti noi, in primis i ragazzi hanno messo in campo la voglia di dimostrare di poter giocare partite di questo livello. Penso che tutta Italia possa essere orgogliosa per questa vittoria. È un onore indossare questa maglia.