Edwards è letale! La Virtus Bologna non lascia scampo alla Cantù di un super Ballo

Acqua S.Bernardo Cantù – Virtus Olidata Bologna 77-89

(15-24; 20-23; 21-23; 21-19)

La Virtus Bologna espugna il PalaFitLine con personalità e continuità, confermando tutto il proprio peso tecnico in una sfida che Cantù riesce a tenere viva solo nei primi minuti. L’Acqua S.Bernardo parte infatti con grande aggressività difensiva, mettendo in difficoltà l’attacco bianconero come raramente accaduto in questa stagione. Ma dopo un avvio equilibrato, la squadra di coach Ivanovic trova ritmo, profondità e intensità, prendendo progressivamente il controllo del match.

1° tempo

L’avvio di partita è piuttosto contratto: Cantù mostra una solidità difensiva raramente vista in stagione, mentre la Virtus fatica a trovare ritmo in attacco. Dopo 7 minuti il punteggio dice 14-13 per l’Olidata. Da lì, però, i bianconeri cambiano marcia: alzano l’intensità, chiudono l’area e firmano un break di 10-1 che vale il 24-15 alla prima sirena.

Nel secondo quarto la second unit dei padroni di casa va in difficoltà contro quella della Virtus, con Bowden particolarmente in affanno. A metà frazione il margine resta comunque stabile, con tre possessi pieni di vantaggio per gli ospiti. Le rotazioni di coach Ivanovic funzionano, la squadra rimane solida su entrambi i lati del campo e il primo tempo si chiude sul 47 a 35 grazie alla solita zampata allo scadere di un incontenibile Carsen Edwards. Per l’Acqua S.Bernardo, da sottolineare la prova positiva di Oumar Ballo, già a quota 11 punti e 5 rimbalzi all’intervallo.

2° tempo

Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia: la Virtus continua a imporre la propria esperienza e fisicità, mentre Cantù fatica a trovare un vero segnale di ripresa. Il margine non scende mai sotto la doppia cifra e al 26′ il tabellone segna 64-50 per gli emiliani. I ritmi si abbassano, ma il divario rimane pressoché invariato: all’ultima pausa il punteggio è 70-56 in favore dei bianconeri.

Nel quarto periodo i brianzoli provano a dare una scossa con 5 punti consecutivi, ma la reazione della Virtus è immediata e pesante: Diouf, Edwards e Vildoza rispondono da campioni, costruendo un controbreak di 5-0 che riporta gli ospiti sul +14 e costringe coach Brienza al timeout. Cantù prova a dare un secondo alla partita con qualche fiammata, ma non basta per riaprire il match, e alla fine la Virtus Bologna porta a casa la vittoria 89 a 77.

Cantù: Gilyard 8, Bowden 1, Moraschini 2, De Nicolao 0, Ballo 23+10R, Bortolani 15, Molteni NE, Sneed 9, Basile 12, Ajayi 7, Ventura NE, Okeke 0. All. Nicola Brienza.

Bologna: Vildoza 12, Edwards 18, Pajola 6, Niang 8, Accorsi NE, Alston 10, Hackett 2, Morgan 10, Diarra 5, Jallow 8, Diouf 10, Akele 0. All. Dusko Ivanovic.