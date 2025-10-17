Edwards PAZZESCO: la Virtus Bologna espugna Lione

La Virtus Bologna completa una settimana perfetta in EuroLega, e lo fa nel modo più convincente possibile: vincendo in trasferta 83-90 con una prestazione scintillante del suo nuovo leader offensivo, Carsen Edwards. A Lione, contro l’ASVEL, i bianconeri hanno infatti guidato per lunghi tratti, spinti da un Edwards dominante, capace di mettere a referto 36 punti, suo massimo in carriera in Europa.

Fin dalle prime battute si è capito che sarebbe stata la sua serata. Edwards ha preso ritmo subito, segnando con una naturalezza disarmante e mettendo in costante difficoltà la difesa francese. Ma la Virtus non è stata solo il suo show personale: la squadra di Banchi ha giocato con intensità, con una difesa attenta e un buon movimento di palla, trovando risposte importanti anche da Pajola, sempre lucido nella gestione, e da Smailagić, incisivo vicino al ferro.

L’ASVEL ha provato a rimanere a contatto, soprattutto con i lampi di De Colo e Watson, ma ogni tentativo di rimonta è stato spento dalle giocate di Edwards. Nell’ultimo quarto, quando la partita sembrava potersi riaprire col -3 di Watson, l’esterno ex Bayern Monaco ha messo a segno 11 punti negli ultimi 6′, con triple pesanti e tiri difficili che hanno definitivamente indirizzato la gara. La sua freddezza ai liberi nei minuti finali ha poi chiuso ogni discorso, consegnando alla Virtus una vittoria di peso e fiducia per scacciare anche le preoccupazioni legate alla vicenda di Luca Vildoza, comunque regolarmente a referto (3 punti e 7 assist in 20′).

La vittoria è un segnale incoraggiante per un gruppo che sembra aver trovato il suo equilibrio e, soprattutto, il suo go-to-guy: se Edwards continuerà su questi livelli, la Virtus potrà davvero sognare in grande.

ASVEL: Seljaas 5, Atamna, Ajinca 5, Massa 4, Jackson 9, De Colo 10, Ngouama 3, Lighty 4, Ndiaye 11, Watson 24, Vautier 2, Traore 6.

Virtus Bologna: Vildoza 2, Edwards 36, Pajola 14, Niang 6, Smailagic 13, Taylor, Alston Jr, Hackett, Morgan 3, Diarra 2, Jallow 10, Diouf 4.

Foto: Virtus Bologna