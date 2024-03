Edy Tavares pronto a tornare in NBA con un RICCHISSIMO CONTRATTO?

Edy Tavares, centro 31enne del Real Madrid, è ampiamente considerato come il giocatore più NBA-ready di tutta l’EuroLega.

Con le sue prestazioni dominanti in tutte le parti del gioco, tra cui la vittoria dei titoli di EuroLega e la conquista dell’onore di Final Four MVP la scorsa stagione, Tavares ha consolidato il suo status di miglior centro nel basket europeo.

Nonostante abbia ricevuto un’offerta dai Portland Trail Blazers la scorsa estate, Tavares non ha potuto fare la mossa a causa di una massiccia clausola di buyout nel suo contratto con il Real Madrid. Tuttavia, con il suo accordo in scadenza quest’estate, avrà la libertà di esplorare le opportunità in Europa e nella NBA.

Ma mentre Tavares si avvicina alla free agency, il suo status di miglior giocatore di EuroLega ha un prezzo pesante. I principali club europei sono pronti a offrirgli uno stipendio superiore in Europa, il che potrebbe scoraggiarlo dal perseguire opportunità NBA fino all’inizio della free agency a luglio.

Considerando questo, Tavares ha alcune aspettative per il suo contratto NBA, tra cui un ruolo significativo in una squadra competitiva e uno stipendio che potrebbe potenzialmente raggiungere una mid-level exception, che è stata valutata intorno ai 12,5 milioni di dollari per la stagione in corso, dicono le fonti a BasketNews.

Edy Tavares is exploring his NBA options as he becomes a free agent this summer. Tavares is seeking a substantial role on a competitive NBA team, with his desired annual deal potentially reaching the mid-level exception level, valued at $12.5M, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) March 23, 2024

Solo il tempo dirà se una squadra NBA presenterà a Edy Tavares un contratto pluriennale in linea con le sue esigenze.