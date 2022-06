Efes dominante in Gara-5 grazie a Larkin, ma Micic si infortuna

L’Anadolu Efes Istanbul raggiunge il Fenerbahçe nella finalissima del campionato turco. I due volte campioni di Eurolega in carica hanno dominato la decisiva Gara-5 contro il Galatasaray, vincendo 104-77. Protagonista della serata uno Shane Larkin da 28 punti (25 nei primi tre quarti) e 7/9 da tre punti.

La nota dolente per l’Efes è però l’infortunio di Vasilije Micic, uscito in barella per una distorsione alla caviglia nel terzo quarto. Coach Ataman spera ovviamente che per il serbo non sia nulla di particolarmente grave, visto che la finale contro il Fener si preannuncia impegnativa.

Leggi anche: L’Efes prepara un mercato faraonico per la prossima stagione