Efes, ufficiale l’arrivo in panchina di coach Pablo Laso

L’Anadolu Efes ha trovato il sostituto di Igor Kokoskov, esonerato nelle scorse settimane dopo il brutto avvio stagionale da 5-10 in EuroLega e 6-4 in campionato. Sarà Pablo Laso a guidare il club turco per il resto della stagione, l’ufficialità è arrivata poco fa.

Laso torna in panchina dopo qualche mese da free agent, alla fine della sua esperienza di un solo anno al Baskonia. Il coach spagnolo in carriera ha allenato tanti club prestigiosi, anche se la sua avventura più significativa sono sicuramente gli 11 anni al Real Madrid, tra il 2011 e il 2022, con la vittoria di due EuroLega e sei campionati spagnoli. Dopo i Blancos, per Laso ci sono state due avventure non esaltanti con Bayern Monaco e Baskonia, entrambe durate una sola stagione.