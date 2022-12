Egitto, crolla la tribuna durante una partita

Crolla una tribuna in Egitto durante una partita del massimo campionato di basket.

L’incidente è avvenuto prima di Natale a Il Cairo durante il match di Supercoppa fra i locali dell’Al Ahly e l’Al Ittihad di Alessandria. Da alcuni filmati si vede una parte delle tribune afflosciarsi su stessa e poi su alcuni tifosi, presumibilmente quelli della squadra ospite che avrebbero provocato il crollo saltando, anche a causa del sovraffollamento della struttura.

🇪🇬 Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Hassan Moustafa Spor Salonu’nda Al-Ahly ile Al Ittihad Alexandria takımlarının basketbol maçı sırasında yaşanan izdiham nedeniyle tribünler çöktü. Koltukların bir kısmının diğer izleyicilerin üzerine düşmesi sonucu en az 27 kişi yaralandı. pic.twitter.com/sBsB2Y4sEU — Takvim (@takvim) December 25, 2022

La partita ovviamente è stata sospesa e ci sarebbero decine di feriti (almeno 27), anche se nessuno sarebbe in pericolo di vita, secondo fonti del governo locale citate dall’Associated Press. Qualche frattura ma nessun infortunio grave, insomma, per gli spettatori. L’impianto, l’Hassan Moustafa Sports Hall, ha aperto i battenti solamente nel 2021 per i mondiali di pallamano.